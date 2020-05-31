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Elitech КПМ 250/75
Компрессор Elitech КПМ 250/75 ( Компрессор масл.коакс.1.8кВт,75л,250л/мин,8бар,42кг )
Elitech КПМ 250/75 артикул: 3011325
Есть на складе
Цена: 10480 рублей
Предварительное время доставки 5 июня с 12:00 до 15:00 часов
 
Основные характеристики
Тип компрессора поршневой
Тип двигателя электрический
Тип смазки масляный
Мощность 1.8 кВт
Давление 8 бар
Производительность на выходе 210
Привод коаксиальный (прямой)
Напряжение питания 220 В
Ресивер вертикальный
Объем ресивера 75 л
Количество цилиндров компрессора 1
Количество ступеней сжатия 1
Количество постов 1
Тип соединения рапид (евро)
Функции
Регулировка давления есть
Предохранительный клапан есть
Манометр есть
Конструкция
Транспортировка два колеса
Ручка для переноски есть
Дополнительно
Размеры 45x107x43 см
Вес 42 кг
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