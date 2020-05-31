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Характеристики Elitech КПМ 250/75

Отзывы Основные характеристики Тип компрессора поршневой Тип двигателя электрический Тип смазки масляный Мощность 1.8 кВт Давление 8 бар Производительность на выходе 210 Привод коаксиальный (прямой) Напряжение питания 220 В Ресивер вертикальный Объем ресивера 75 л Количество цилиндров компрессора 1 Количество ступеней сжатия 1 Количество постов 1 Тип соединения рапид (евро) Функции Регулировка давления есть Предохранительный клапан есть Манометр есть Конструкция Транспортировка два колеса Ручка для переноски есть Дополнительно Размеры 45x107x43 см Вес 42 кг Здесь у вас есть возможность поделиться впечатлениями от приобретенного товара, оценить его по пятибальной шкале, описать его достоинства и недостатки. Если вы хотите задать вопрос - то укажите для ответа контактный email. Имя: E-mail (не обязательно): Текст отзыва:

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